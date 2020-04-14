Храмы в Москве начали закрываться из-за коронавируса у священников

Тесты на коронавирус дали положительный результат у 18 священников Московской епархии. После получения результатов храмы начали закрывать на карантин.

«Конечно, да. Все закрыто, все опечатано. Ворота закрыты, храм закрыт, ключи у начальства, чтобы никаких мыслей не было, чтобы там что-то открыть», — рассказали «360» в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

Само здание находится на обширной природной территории, и сейчас его охраняют от мародеров.

«Нужно здесь сидеть одному и караулить, чтобы никто на территорию не забрался», — отметил собеседник Александр.

Коронавирус подтвердился у батюшки. Сейчас священнослужитель находится в больнице под наблюдением медиков и чувствует себя уже лучше.

Храм святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове тоже закрылся и не работает уже два дня. Несмотря на то, что храм есть в списке, где отмечены заразившиеся священнослужители, охранник заверил «360», что никто не заболевал.

«Храм просто закрыт», — заявил мужчина.

Коронавирус выявили у священников

О заболевании священников стало известно 13 апреля. Кроме 18 заразившихся, признаки заболевания есть у 21 священнослужителя и монашествующих, но их диагноз пока еще не подтвердился.

«По состоянию на 13 апреля 2020 года вирус COVID-19 выявлен в общей сложности у 18 священнослужителей и монашествующих следующих храмов и монастырей Московской епархии», — сообщается в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Всем прихожанам напомнили о необходимости внимательнее следить за своим здоровьем и соблюдать режим самоизоляции.

«Просим молитв о здравии болящих клириков и всех страждущих от коронавирусной инфекции», — заключили в сообщении.

В конце марта патриарх Кирилл призвал всех верующих молиться дома и не посещать церкви без особого патриаршего благословения. Все богослужения с 13 по 19 апреля пройдут в храмах Москвы и Подмосковья без прихожан. Такое решение приняли с связи с пандемией коронавируса. Для верующих организовали онлайн-трансляции богослужений.