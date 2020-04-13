Храмы Подмосковья временно закрыли для прихожан

«Мною получено предписание главного государственного санитарного врача по Московской области, включающее требование о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий с 13 апреля по 19 апреля 2020 года с возможным дальнейшим продлением срока с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации», — заявил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

На этот период все массовые мероприятия отменены. Люди временно не смогут попасть на территории Московской епархии.

Духовенство храмов проведет богослужения при участии сотрудников и волонтеров. Все они будут соблюдать дезинфекционный противоэпидемический режим. Подробная информация об ограничительных мерах появятся на стендах и оградах церквей.

Митрополит Ювеналий попросил верующих смириться с такими обстоятельствами, а также выполнять советы медиков. При этом он заметил, что «наша общая молитва не прервется». По его словам, Бог слышит все молитвы вне зависимости от местоположения человека.

«Желаю вам терпения, любви, смирения, здоровья и Божия благословения», — заключил митрополит.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что считает пандемию коронавируса Божественным промыслом.