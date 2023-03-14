14 марта 2023, 12:01
Храм XIX века отреставрируют в Нижегородской области
В селе Николо-Погост Городецкого района Нижегородской области планируют отреставрировать храм в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Об этом сообщило агентство «Время Н».
По данным RT,сельский храм был построен в 1814 году. Реставрационные работы проведут в рамках проекта «Хранители наследия», который был поддержан Фондом президентских грантов.
Реклама
Отмечается, что помогать восстанавливать памятник архитектуры будет благотворительный фонд «Белый Ирис».
Реклама
Памятники
Реставрация
Реклама
Реклама