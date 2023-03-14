Общество 14 марта 2023, 12:01 Храм XIX века отреставрируют в Нижегородской области

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В селе Николо-Погост Городецкого района Нижегородской области планируют отреставрировать храм в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Об этом сообщило агентство «Время Н».

По данным RT,сельский храм был построен в 1814 году. Реставрационные работы проведут в рамках проекта «Хранители наследия», который был поддержан Фондом президентских грантов.

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Отмечается, что помогать восстанавливать памятник архитектуры будет благотворительный фонд «Белый Ирис».

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