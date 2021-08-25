Храм возведут в поселке Уренгой до конца года

Рабочие завешают строительство храма во имя Пресвятой Богородицы в поселке Уренгой Пуровского района ЯНАО. Работы внутри здания практически доделаны. Сейчас строители начали отшлифовку пола, затем покроют его лаком и установят облицовку на двери. Об этом написал «Север-Пресс».

На территории около храма установят ограждения и бордюры, а саму площадь выложат брусчаткой. В храм также смогут попасть маломобильные граждане, специально для которых оборудуют подъемник в одном из боковых входов. Здание готовится к принятию церковной утвари.

По словам главы Пуровского района Антона Колодина, после открытия нового храма здание нынешней церкви продолжит свою работу. Здесь расположится административный корпус, просфорная — помещение, где печется хлеб для богослужений, а также воскресная школа.