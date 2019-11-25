Храм в Красноярске выдал детям пистолеты Макарова

Юрист обратился к сотрудникам полиции с жалобой. Однако в МВД заявили, что оружие в руках детей — муляж с использованием настоящих деталей пистолета. Выстрелы не совершались. На уроке также присутствовали родители учеников. Правоохранительные органы отклонили жалобу Калиманова.

Протоиерей Димитрий Смирнов отметил, что в районе не удалось найти более подходящее помещение для проведения занятий.

«Может быть, у них другого места нет. Конечно, для столовой нужно одно помещение, для театра — другое, для показа оружия — третье. Но так как церковь восстанавливается после 70 лет безбожия, то порой приходится идти на компромиссы», — пояснил Смирнов.

Протоиерей напомнил, что христианские церкви Западной Европы проводят концерты, чтобы привлечь молодежь, хотя не предназначены для подобных мероприятий.