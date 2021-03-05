Храм в честь святых равноапостольных Константина и Елены возвели в Москве

Храм в честь святых равноапостольных Константина и Елены построили на северо-западе Москвы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Храм Константина и Елены готов принять 500 прихожан одновременно. Он расположен на холме в ландшафтном парке «Митино» на Митинской улице и теперь считается одним из самых масштабных проектов на северо-западе столицы.

Высота храма — 43 метра, его площадь составила более двух тысяч «квадратов». В здании оборудован лифт для инвалидов.

А в феврале на шоссе Энтузиастов в Москве был сдан в эксплуатацию храмовый комплекс «Взыскание погибших», построенный в честь иконы Божией Матери.

Оба храма возвели на пожертвования прихожан, отметила «Вечерняя Москва». Для этого был создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов столицы.