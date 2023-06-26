Общество 26 июня 2023, 09:00 Храм в честь рекордного полета Конюхова появится в Тульской области

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Семьи работников компании «ФосАгро» приняли участие в закладке первого пояса фундамента будущего храма. Это стало центральным событием семейного дня в деревне Федора Конюхова, которая находится в Тульской области.

Автором проекта храма выступил сам путешественник. Будущий храм посвящен рекордному перелету на тепловом аэростате. Партнером этого полета стала компания «ФосАгро».

Конюхов пригласил работников компании с их близкими принять участие в закладке первого пояса фундамента. Взрослые и дети написали на кирпичах свои имена и под руководством профессиональных каменщиков уложили несколько первых кирпичей на фундамент будущей церкви. Освятил место строительства храма Благочинный Заокского района Белевской епархии протоиерей Евгений Кириченко.

Рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре Федор Конюхов и Иван Меняйло установили весной 2023 года.

Воздушный шар «ФосАгро» 24 марта стартовал в Кировске Мурманской области, а уже рано утром 26 марта сел в Хатанге, Красноярского края. Полет проходил через Северный Ледовитый океан, Мурманскую, Архангельскую области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа и Красноярский край. Шар шел на высоте от трех до шести километров. Пилоты преодолели 2540 километров и установили мировой рекорд. Они улучшили предыдущее достижение на 174 километра.

Храм возведут во имя Николая Чудотворца. Именно молитвы святому Николаю помогли Конюхову преодолеть особенно трудный участок пути на воздушном шаре и вселили веру в успешный исход экспедиции. Теперь Николаевский храм будет встречать гостей на въезде в деревню. Любой желающий сможет прийти туда после возведения, а также и помочь со строительством. Здесь всегда рады принять трудников.

Мы благодарим вас с отцом Евгением, что вы приехали на освящение. Это будет большой красивый храм. Сегодня мы его заложили и будем строить с помощью Божией, Николая Чудотворца и каждого из вас. Федор Конюхов

Он также выразил благодарность родителям за то, что они приехали с детьми.

«Важно то, что компания „ФосАгро“ поддерживает не только работников, но и думает об их близких, о духовном развитии детей», — сказал путешественник.

Другим совместным добрым делом стала высадка фруктовой аллеи. Территорию деревни украсят 20 сливовых деревьев. Они будут символизировать 20-летие программы поддержки образования и детского спорта — «Детям России образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Это ключевой социальный проект «ФосАгро».

В пяти городах присутствия компании дети и подростки бесплатно занимаются в классах дополнительного образования, творческих студиях и 77 секциях по 20 видам спорта. Свыше 50 тысяч человек вовлечены в орбиту ДРОЗДа. Среди них и те, кто занимается там на постоянной основе, а также те, кто участвует в регулярных физкультурно-образовательных мероприятиях и творческих фестивалях под его эгидой.

Именно ДРОЗДу Конюхов ранее посвятил свой рекордный полет. Как отмечал путешественник, ценности этого проекта и компании «ФосАгро» находят отклик в его душе.

«Духовность невозможна без здоровья, без образования — это человек неполной гармонии. Все это есть в движении ДРОЗД, которому мы посвятили наш фруктовый сад. Я думаю, у нас впереди еще много общих добрых дел!» — отметил Конюхов.

Завершился семейный день трапезой, во время которой взрослые и дети могли побеседовать с путешественником. Также прошла экскурсия по улицам деревни.

Другие совместные проекты Федора Конюхова и компании «ФосАгро» сейчас находятся на стадии обсуждения.