Общество 28 февраля 2023, 17:39 Храм Святой равноапостольной Нины построят в Петербурге

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Храм Святой равноапостольной Нины построят во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал настоятель будущего храма иерей Артемий Наумов.

Согласно преданиям, святая молилась за местных жителей во времена блокадного Ленинграда. По словам настоятеля, в храме планируется установить большой экран, где разместят имена всех погибших в блокаду. Также вокруг здания установят мемориальные доски, которые расскажут об основных вехах и этапах блокады.

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Отмечается, что в основание или в стены храма планируется заложить капсулы с землей, привезенной с мест главных противостояний за Ленинград.

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