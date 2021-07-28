Храм строится, служба идет. Как прошел День Крещения Руси в Тушине

В Тушине в День Крещения Руси праздничную службу решили провести в строящемся храме Святого Равноапостольного князя Владимира. Отсутствие привычного алтаря и бетонные стены никого не смутили, ведь дело не в убранстве.

Храм в честь Владимира Крестителя начали возводить в 2015 году. Строительство планируют закончить через два года, когда будут отмечать 1035-летие Крещения Руси.

Новый храм будет не только местом службы. На его территории возведут культурно-просветительский комплекс, где будут интерактивный музей и учебные классы.

Викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Наро-Фоминский Парамон уверен, что новый храм будет привлекать еще больше людей, которые уже не читают книжки и привыкли воспринимать все в мультимедийном формате.

Храм привлекает тем, что именно с него началась стройка нового района города. Но особенно прихожан и жителей удивят архитектурное решение и убранство церкви.

«Поскольку крещение проходило в 988 году — это Византия. И мы постарались сделать такой византийский стиль с некими современным основами. На мой взгляд, это будет очень современный храм», — рассказал благотворитель, предприниматель Леонид Федун.

Новый храм внешне и правда напоминает древние твердыни Константинополя. В отделке помещений, судя по проекту, используют большое количество славянских орнаментов, чтобы отдать дань памяти тем временам, откуда и пошло христианство на земле русской. Все, кто приложил руку и силы к созданию храма и музея, верят, что к моменту открытия комплекса в 2023 году он уже будет со своей историей. Объединит верующих и всех, кто бережно относится к духовно-культурному наследию.