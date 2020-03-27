Храбрый тракторист предотвратил пожар на стройке в Санкт-Петербурге
Масштабный пожар мог произойти на стройке ЖК в Санкт-Петербурге, но благодаря действиям тракториста угроза была ликвидирована. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Инцидент произошел на стройке ЖК с названием «Огни залива». Загорелась одна из бытовок, которая стояла вплотную ко всем остальным. Один из строителей, не дождавшись сотрудников МЧС, предотвратил пожар собственными силами: он оттащил ковшом трактора постройку на безопасное расстояние.