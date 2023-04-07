Общество 07 апреля 2023, 07:46 HR-стратег спрогнозировала «драку за кадры» на рынке труда в 2023 году HR-стратег Рудакова: соискатели старше 50 лет будут популярны на рынке труда в 2023 году

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В этом году на рынке труда будет происходить «драка за кадры». Работодатели станут охотнее брать на работу сотрудников старше 50 лет. Об этом РИА «Новости» сообщила директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова.

На рынок повлияли отъезд части трудоспособного населения за границу, отток мигрантов, ковидные ограничения. Все это подталкивает работодателей к тому, чтобы обратить внимание на возрастных сотрудников, отметила эксперт.

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Она добавила, что соискателей старше 50 лет стало больше — по ее оценкам, их доля на рынке выросла с 5% до 17% с прошлого года. У этой возрастной группы масса плюсов: они охотнее, чем молодежь, выбирают рабочие профессии, не хватают звезд с неба в плане зарплаты и более склонны следовать правилам и регламентам, что принципиально важно во многих отраслях, в том числе в строительстве, юриспруденции, финансах. Возрастных работников чаще выбирают в государственных и бюджетных учреждениях, где собственники также старше 50 лет.

Анна Рудакова пояснила: все это не значит, что принимать на работу будут кого попало, в том числе тех, кто хочет «отсидеться» до пенсии. От соискателей все еще требуются энергичность, демонстрация экспертности и готовность выполнять задачи. Поэтому важно, чтобы у претендента на должность были силы и хорошее здоровье.

HR-стратег спрогнозировала дефицит человеческих ресурсов на рынке на годы вперед.