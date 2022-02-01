HR-специалист Васкевич дала советы, как семьям работать удаленно

HR-специалист Юлианна Васкевич дала совет, как семьям удобно организовать дистанционную работу. Об этом сообщил NEWS.ru.

Она рассказала, что сложно приходится тем, кто живет в однокомнатной квартире. В этом случае нужно уметь договариваться и составить режим, который будут соблюдать все члены семьи.

«У меня, например, было расписание завтраков, обедов и ужинов, рабочее место было на кухне. Все знали, когда можно зайти, а когда нельзя», — рассказала Васкевич.