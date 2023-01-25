Общество 25 января 2023, 12:37 HR-специалист Зулия Лоикова дала советы студентам по поиску подработки

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Многие студенты ищут подработку во время учебы, найти источник дополнительного заработка можно несколькими способами. Об том РИАМО рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, чтобы найти подработку, нужно обратить внимание на доску объявлений в университете. Многие учебные заведения сотрудничают с различными компаниями, которые приглашают студентов для помощи. Это выгодно обеим сторонам. Учащиеся получают заработок, а фирмы растят будущих работников.

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«Центр занятости населения — тоже одно из мест притяжения не только тех, кто потерял работу, но и множества студентов, молодых людей, которые желают трудоустроиться, со специальностью и без нее», — сказала Зулия Лоикова.

Еще один способ, который посоветовала эксперт, это расспросить знакомых. Нередко найти подработку можно по знакомству. Если кто-то поручится за студента, это будет хорошим началом для карьеры.