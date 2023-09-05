Общество 05 сентября 2023, 18:07 HR-специалист Вдовина: соискатели старшего возраста не могут найти работу из-за отсутствия умения самопрезентации

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Многие россияне старше 40 лет не могут трудоустроиться из-за отсутствия умения самопрезентации и продажи своих навыков. Об этом сообщила HR-директор управляющей компании Ирина Вдовина сайту "Мир 24".

По словам специалиста, соискателям старшего возраста важно уметь рассказать о своем опыте и сложных задачах, которые им приходилась решать. Также возрастные претенденты должны понимать, что поиск работы - это умение грамотно себя "продать".

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Отмечается, что в ближайшие годы работники предпенсионного возраста создадут основной костяк российского рынка труда.