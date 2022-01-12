HR-специалист Валинуров: мертвого сезона для поиска работы нет

HR-специалист Ильгиз Валинуров опроверг миф о том, что искать работу в январе или летом бесполезно. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он уточнил, что вакансии для профессионалов есть всегда. Но в этот период могут затянуться собеседования из-за того, что руководители часто в отпусках.

«Часто говорят, что сезон поиска работы — это март–апрель и сентябрь–ноябрь, но это связано не с тем, что сотрудники больше нужны в этот период, а с тем, что у руководителей есть больше возможностей встречаться с соискателями», — заключил Валинуров.