Общество 12 февраля 2024, 16:30 HR-специалист Мурадян рассказал, что госслужащим и учителям не стоит делать пирсинг и тату

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Соискатеклям, которые перетендуют на должности врачей, учителей и госслужащих не стоит иметь татуировки и пирсинг на видных местах. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал Гарри Мурадян.

Он объяснил, что есть сферы, в которых модификации с телом неуместны. В первую очередь, это сфера образования. Кроме того, крупные компании, репутация которых может пострадать от нестандартной внешности ее представителя.

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«То же самое касается дипломатов и других профессий, представляющих страну или ее министерства на международном уровне. Для госслужащих высшего звена, представителей судебной власти любая атрибутика на теле не приветствуется», — рассказал эксперт.

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