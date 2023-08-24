Общество 24 августа 2023, 17:00 HR-специалист Мурадян: чтобы убедить работодателя повысить зарплату, важно подготовиться к беседе

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HR-специалист Гарри Мурадян порекомендовал россиянам, которые мечтают о прибавке к зарплате, сперва подготовиться к беседе с работодателям. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Во время подготовки важно записать все достижения с момента последнего повышения.

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«Важно показать, как изменился функционал сотрудника. <…> Нужно вспомнить, сколько проектов было завершено за этот период и чему человек научился», — добавил Мурадян.

Можно и упоминать тот факт, что ранее оговоренная зарплата не соответствует новым знаниям, резюмировал эксперт.