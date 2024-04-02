Общество 02 апреля 2024, 13:59 HR-специалист Лоикова: владение новыми технологиями поможет найти высокооплачиваемую работу

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Умение работать с программами и новыми технологиями повысит шансы найти высокооплачиваемую работу. Об этом рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, IT продолжает плотно входить в современную жизнь. На фоне этого особо востребованы будут люди со знаниями о программах, которые облегчают и автоматизируют трудовую деятельность.

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«Когда специалист умеет работать с системами автоматизации и постоянно совершенствуется в профессии, то создает вокруг себя повышенный спрос», — отметила Лоикова.