Общество 20 февраля 2024, 14:50 HR-специалист Лоикова: роботы не смогут заменить психологов, врачей, нянь и сиделок

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HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с «Москвой 24» перечислила профессии, которые в ближайшем будущем смогут заменить роботы. По словам специалиста, бухгалтеры, нотариусы, юрисконсульты, копирайтеры, экскурсоводы и диспетчеры уйдут в историю.

Те направления, где задействован человеческий труд, в ближайшее время заменить будет сложно. К таким профессиям специалист отнесла психологов, врачей, нянь и сиделок.

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«Это образование, медицина, недвижимость, гостиничный и ресторанный бизнес. Услуги психологов, врачей, нянь и сиделок. Сюда же относятся служители церкви и так далее», — добавила Лоикова.