Общество 15 августа 2023, 17:40 HR-специалист Лоикова: профессии слесаря и инженера станут самыми востребованными этой осенью

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На сегодняшний день на российском рынке труда наблюдается дефицит кадров во многих областях. Осенью 2023 года профессии слесаря и инженера станут самыми востребованными, рассказала HR-специалист Зулия Лоикова, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, на фоне роста объемов производства в стране есть спрос на работников промышленного сектора. Чтобы привлечь кандидатов, многие работодатели в этих отраслях подняли зарплаты сотрудникам на 30%.

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Лоикова отметила, что в России также продолжает сохраняться спрос на квалифицированных врачей, строителей и IT-специалистов по кибербезопасности.