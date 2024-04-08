Общество 08 апреля 2024, 18:26 HR-специалист Лоикова призвала не увольняться с работы летом

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Летние месяцы — это худшее время для увольнения. Таким мнением с «Москвой 24» поделилась независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Она объяснила, что на людей часто действует хорошая солнечная погода, они увольняются, дают себе время отдохнуть. Но потом чувствуют себя разочарованными. Деньги и тепло кончаются, а новую работу многие найти не успевают.

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«Большое количество компаний летом испытывает дефицит кадров, потому что многие в отпусках. Если человек уходит, то подставляет работодателя. Кто-то должен его прикрывать, нужно найти ему замену, а сотрудников и так не хватает», — отметила эксперт.

Она добавила, что некоторые работодатели могут не взять человека, уволившегося летом, сочтя его безответственным.

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