Общество 04 сентября 2023, 17:38 HR-специалист Лоикова посоветовала проверить няню у психиатра перед приемом на работу

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Многие современные родители прибегают к помощи нянь, но, прежде чем взять человека на работу, нужно оценить его адекватность. Об этом «Абзацу» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Она объяснила, что заключение о ментальном здоровье можно купить, поэтому лучше самостоятельно выбрать клинику, где психиатр оценит, безопасно ли подпускать потенциальную няню к ребенку. Также лучше, чтобы у кандидата было психологическое или педагогическое образование.

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«Искать нянь рекомендую в специальных агрегаторах, где всех проверяют, есть рейтинг и отзывы о персонале», — отметила Зулия Лоикова.

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