Общество 05 марта 2024, 15:43 HR-специалист Лоикова назвала спортивный костюм и короткую юбку неподходящей одеждой для собеседования

Читать 360tv в

Спортивный костюм, короткая юбка или платье будут неудачным вариантом одежды для собеседования. Об этом «Москве 24» сообщила HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, человек, который пришел на собеседование, должен держать в голове мысль, что одежда в том числе создает первое впечатление о нем.

Реклама

«Бывали случаи, когда айтишники приходили на интервью в шлепанцах, летних плавательных шортах. Они классные ребята, и вроде бы все прошло неплохо, но тем не менее их внешний вид смущал руководителей», — поделилась историей Лоикова.

Руководители компаний считают, что если человек одет неподобающим образом уже на собеседовании, это будет сказываться на его трудовой дисциплине.