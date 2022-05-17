HR-специалист Лоикова назвала самые самые востребованные в России профессии

HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что самыми востребованными профессиями в России сейчас являются специалисты по кибербезопасности, рабочие, дизайнеры и менеджеры. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Она отметила, что около двух лет назад начался дефицит специалистов, которые работают руками, так как из страны уехали многие мигранты.

«Но привлечь россиян мы не можем, так как никто не идет, гражданам нужна зарплата минимум выше на 30%, а реальное увеличение возможно максимум на 10%», — рассказала Лоикова.

Также она добавила, что актуальны специалисты по кибербезопасности из-за учащения хакерских атак, а также дизайнеры, менеджеры проектов, координаторы, художники, которые работают удаленно.