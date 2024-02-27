Общество 27 февраля 2024, 16:25 HR-специалист Лоикова назвала отсутствие перспектив серьезным поводом для поиска новой работы

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Отсутствие перспектив для дальнейшего роста и повышения по карьерной лестнице должно стать серьезным поводом для поиска нового места работы. Об этом сообщила HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, если сотрудник отлично справляется с должностными обязанностями, но руководство не торопится повышать ему зарплату, в таком случае лучше найти новую работу. Кроме того, начать поиски стоит при появлении напряженной атмосферы в коллективе.

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Также поводом для увольнения может стать потеря интереса работника к сфере деятельности. Ценность такого сотрудника будет только уменьшаться, отметила Лоикова.