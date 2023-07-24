Общество 24 июля 2023, 18:25 HR-специалист Юлия Санина рассказала, когда выгодно брать отпуск HR-специалист Санина: в следующем году больше всего рабочих дней будет в июле и октябре

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В следующем году больше всего рабочих дней будет в июле, октябре или в августе. И это самые лучшие месяцы, чтобы отправляться в отпуск, рассказала РИА «Новости» директор по персоналу и организационному развитию «Работа.ру» Юлия Санина.

По словам специалиста, идти в отпуск выгоднее всего в том месяце, в котором большее количество будних дней. Если уехать в путешествие в месяце с большим количеством праздничных дней, то денег на отпуск вы получите меньше, написал «Царьград».

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Санина напомнила, что по закону официальные праздники не оплачиваются.