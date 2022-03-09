HR-специалист Юлия Санина рассказала, как найти подработку

Дополнительный источник заработка может стать хорошим подспорьем в трудных жизненных ситуациях, особенно в условиях финансового кризиса. Эксперт в HR-отрасли, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в разговоре с «Газетой.ru» дала несколько советов по поиску подработки.

Прежде всего, следует правильно рассчитать время. Если вы собираетесь работать на двух работах или учиться новой профессии, у вас должно оставаться достаточно времени на отдых и сон.

При поиске работы нужно правильным образом составлять свое резюме.

«Оцифруйте даже самые незначительные результаты, пишите даже о маленьких победах. Вспомните, что вы еще умеете хорошо делать, кроме своей основной работы. Фотографировать, готовить торты, писать тексты, водить машину. А если кажется, что таких навыков нет, всегда остаются массовые профессии, в которых главное — это желание работать и свободное время», — отметила специалист.

При поиске вакансий на специализированных сайтах настройте фильтр на вакансии с частичной занятостью. Кроме того, подработку можно искать в специальных группах в соцсетях и мессенджерах.