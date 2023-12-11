Общество 11 декабря 2023, 13:59 HR-менеджер Ходаковская: работодатель обязан адаптировать нагрузку для беременных сотрудниц

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Главный HR-менеджер New MIX и Bundex Марина Ходаковская рассказала, какие гарантии имеют беременные женщины на рабочем месте. Наниматель обязан сохранить должность за такой сотрудницей, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Кроме того, работодатель должен адаптировать трудовую нагрузку в соответствии с рекомендациями врачей, добавила специалист.

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«В случае предоставления заявления и медицинского заключения со стороны сотрудницы начальник корректирует ее трудовую нагрузку, уменьшив норму выработки или переведя на более легкую и безопасную работу», — пояснила HR-менеджер.

Она напомнила, что отпуск по беременности и родам включает 140 календарных дней.