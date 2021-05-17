HR-консультанты объяснили, как разглядеть в работодателе афериста

HR-консультант Зулия Лоикова и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров объяснили, как разглядеть в работодателе афериста, который собирается обмануть соискателя на деньги, написал сайт URA.ru.

«Важно избегать недобросовестных кампаний. Приглашают, например, неопытных студентов на собеседование, а затем начинают им платные вещи впаривать, обещают взять на работу. Очень много мошенников активизируются в период кризиса», — уточнила Лоикова.

По ее словам, важно читать отзывы о компании и знать, сколько времени она уже существует на рынке. Она пояснила, что у нормальной компании обучение должно быть бесплатным и включенным в рабочий процесс. Захаров отметил, что есть около 500 признаков недобросовестного работодателя. Лучше настороженно относиться к объявлениям, в которых мало информации о том, что именно нужно делать.

Часто обманом является предложение слишком высокой зарплаты. Как правило, работодатели-мошенники используют для своих махинаций бесплатные сайты и соцсети.