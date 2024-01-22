22 января 2024, 12:26
HR-эксперт Валинуров заявил, что работодателям следует снизить требования к соискателям
Нового сотрудника в компанию лучше брать такого, у которого будет возможность развиваться внутри организации. Об этом изданию NEWS.ru сообщил HR-эксперт Ильгиз Валинуров.
Он рекомендовал работодателям снизить требования к кандидатам.
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«Те проблемы, которые часто обсуждаются, связанные с нехваткой персонала на рынке труда, их бы не было», — сказал Валинуров.
Как только компании откажутся от завышенных требований, сразу окажется, что на рынке труда есть достаточное количество кандидатов.
Работа
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