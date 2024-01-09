Общество 09 января 2024, 11:52 HR-эксперт Валинуров спрогнозировал рост спроса на сотрудников в агросекторе и машиностроении

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HR-эксперт Ильгиз Валинуров перечислил самые востребованные профессии 2024 года. Место в этом списке сохранят специалисты в IT-сфере, сообщил News.ru.

Кроме того, спрос на сотрудников будет расти в агросекторе и машиностроении, рассказал эксперт.

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«Совершенно точно в компаниях не хватает людей на склад, рабочих, разнорабочих, курьеров. Набор в эти отрасли будет продолжаться», — добавил он.

Валинуров также отметил, что топ-менеджеров ждет появление других задач из-за изменения рыночной ситуации.