Общество 19 марта 2024, 14:44 HR-эксперт Валинуров рассказал, что сопроводительное письмо для каждого работодателя следует писать индивидуально

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HR-эксперт Ильгиз Валинуров в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что при поиске работы сопроводительное письмо следует писать для каждого работодателя отдельно.

По словам эксперта, задача сопроводительного письма сводится к привлечению внимания к себе как к личности и специалисту, желающему принести пользу. В письме следует уместить информацию о своем опыте и профессиональных качествах буквально в нескольких предложениях.

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«Сопроводительное письмо длиной больше чем четверть страницы, читать уже тяжело. Поэтому вам нужно уместить основное в несколько предложений. Это позволит вам получить контакт с потенциальным покупателем», — сообщил Валинуров.

Работодатель не станет читать письмо, если вы попытаетесь там кратко изложить содержание своего резюме. Оно должно быть точным и кратким.