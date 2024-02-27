27 февраля 2024, 16:45
HR-эксперт Валинуров посоветовал отказаться от таблиц при составлении резюме
HR-эксперт Ильгиз Валинуров рассказал, как грамотно составить резюме, которое сможет зацепить и увлечь нанимателя. В документ стоит включить лишь основную информацию, отметил специалист в беседе с News.ru.
Он также посоветовал не использовать большое количество цветов. Важные моменты лучше выделить жирным шрифтом.
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«Оформление резюме в таблицу — плохая идея. Оно должно выглядеть просто и понятно», — добавил Валинуров.
Необходимо обратить внимание и на название файла. В нем нужно указать имя, фамилию и желаемую должность, пояснил эксперт.
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