Общество 27 февраля 2024, 16:45 HR-эксперт Валинуров посоветовал отказаться от таблиц при составлении резюме

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HR-эксперт Ильгиз Валинуров рассказал, как грамотно составить резюме, которое сможет зацепить и увлечь нанимателя. В документ стоит включить лишь основную информацию, отметил специалист в беседе с News.ru.

Он также посоветовал не использовать большое количество цветов. Важные моменты лучше выделить жирным шрифтом.

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«Оформление резюме в таблицу — плохая идея. Оно должно выглядеть просто и понятно», — добавил Валинуров.

Необходимо обратить внимание и на название файла. В нем нужно указать имя, фамилию и желаемую должность, пояснил эксперт.