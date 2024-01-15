Общество 15 января 2024, 14:39 HR-эксперт Валинуров посоветовал не прибегать к неформальному внешнему виду на онлайн-собеседовании

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Перед прохождением онлайн-собеседования важно продумать свой внешний вид. Частой ошибкой кандидатов является тот факт, что они предпочитают приходить на беседу в домашней одежде. Об этом изданию NEWS.ru сообщил HR-эксперт Ильгиз Валинуров.

Во время любой важной встречи, особенно, если она первая, нужен максимально деловой дресс-код.

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«Работодатель смотрит на внешний вид, потому что учитывает не только опыт, но и то, что человек будет каждый день появляться в офисе или где-то еще. Хочется приятно смотреть на человека», — сказал Валинуров.

Он также добавил, что камеру желательно установить прямо, а не где-то сбоку. При разговоре важно смотреть на собеседника, а не на резюме.