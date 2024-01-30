Общество 30 января 2024, 16:23 HR-эксперт Валинуров посоветовал не критиковать предыдущего работодателя на собеседовании

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HR-эксперт Ильгиз Валинуров перечислил самые частые причины отказа в трудоустройстве. Потенциального нанимателя могут смутить односложные ответы, отметил специалист в беседе с News.ru.

По его словам, руководству компании необходима подробная информация о кандидате. Важно четко формулировать свои мысли и рассказывать про личный опыт, пояснил Валинуров.

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Он также посоветовал не критиковать предыдущего работодателя во время собеседования, ведь новый начальник может перенести негатив на себя.