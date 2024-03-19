Общество 19 марта 2024, 17:49 HR-эксперт Валинуров назвал незаконным увольнение по национальному или религиозному признакам

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HR-эксперт Ильгиз Валинуров прокомментировал решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратить сотрудничество с около 500 учеными из России до конца этого года. Слова специалиста передала «Вечерняя Москва».

Как рассказал Валинуров, по трудовому законодательству России сотрудников не могут уволить по национальному или религиозному признакам. Увольнение происходит исключительно из профессиональных качеств специалиста.

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«Согласно Трудовому кодексу РФ, это незаконно, и такие решения можно обжаловать в суде, — сообщил эксперт.

Однако то, что ЦЕРН прекратит сотрудничество со специалистами, а не уволит их, нельзя рассматривать как нарушение закона, добавил Валинуров.