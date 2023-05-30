Общество 30 мая 2023, 18:56 HR-эксперт Сергеева рассказала, что известные компании не ищут сотрудников через рассылку в мессенджерах

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В последнее время многим приходят сообщения в мессенджерах с предложениями о работе от компаний без названия, но в большинстве случаев это мошенники. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала hr-эксперт Анастасия Сергеева.

Она подчеркнула, что крупные компании не будут пользоваться подобными способами для поиска новых сотрудников. Кроме того, в сообщениях описывают обычно слишком привлекательные условия, это тоже должно насторожить.

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«Требования очень размытые, завышена относительно рынка стоимость часа, не требуется специальных навыков, не указано название компании. Все эти вещи уже должны насторожить», — отметила Анастасия Сергеева.

Злоумышленники могут присылать вредоносные ссылки, с помощью которых можно украсть данные. А также — попросить деньги за обучение.

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