Общество 22 февраля 2024, 18:50 HR-эксперт Родригес посоветовала избегать откровенных разговоров с коллегами

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Слишком откровенный рассказ о своих проблемах в беседе с коллегами может принести больше вреда, чем пользы. Об этом рассказала директор по персоналу, HR-эксперт Валери Родригес сайту Business Insider.

По ее словам, в любом случае сотрудники не могут избежать общения на работе. Здесь очень важно не переусердствовать и не рассказать лишнего, ведь кто-то из коллег может использовать личную информацию в корыстных целях, сообщил «Ридус».

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Также необходимо помнить, что сослуживцы не становятся автоматическими вашими друзьями, отметила Родригес.