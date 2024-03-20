Общество 20 марта 2024, 11:56 HR-эксперт Осипова назвала начало весны лучшим временем для поиска работы

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Лучшими месяцами для смены и поиска работы можно считать март и апрель. Об этом «Москве 24» рассказала HR-эксперт, основатель онлайн-школы по управлению персоналом Ольга Осипова.

Она объяснила, что перед новым годом в компании все сосредоточены на закрытии текущих задач, а оставшиеся зимние месяцы — раскачиваются после отпуска. А летом многие люди, которые принимают решение о приеме на работу, уходят в отпуск.

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«Однако это не значит, что в эти периоды невозможно найти работу. Просто не стоит рассчитывать на быстрый результат, процесс поиска может затянуться», — подчеркнула Осипова.

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