Общество 21 июля 2023, 17:04 HR-эксперт Никифорова рассказала, что в России наблюдается нехватка рабочих

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Срок поиска специалистов рабочих специальностей в России вырос в полтора раза из-за их нехватки. Об этом ИА RuNews24.ru рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова.

По ее словам, более 37% всех запросов работодателей приходится на рабочих и сервизных специалистов. Чуть меньше, 33,5%, на сферу продаж и обслуживания. Наконец, еще более 14% запросов связаны со строительными специальностями. А вот айтишников и маркетологов перебор. Предложения о работе для них занимают на рынке лишь 6% и 3% соответственно.

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