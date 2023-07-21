21 июля 2023, 13:39
HR-эксперт Мурадян заявил, что в 2023 году IT-профессии перестали быть самыми востребованными
Руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с изданием Lenta.ru сообщил, что в текущем году IT-специальности перестали быть самыми востребованными. На их место вышли обычные рабочие профессии.
Например, позиция инженера-механика пользуется большей популярностью, чем профессия IT-специалиста.
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Также востребованными в текущий момент считаются профессии юриста, экономиста, маркетолога, HR-специалиста, добавил Мурадян.
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