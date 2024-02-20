Общество 20 февраля 2024, 15:13 HR-эксперт Мурадян заявил, что работникам в маркетинге и юриспруденции готовы предлагать зарплату выше на 15-20%

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На госслужбе и в медицинской отрасли нет тенденции на то, чтобы платить новым сотрудникам больше денег. А вот в маркетинге, юриспруденции и экономике сейчас поднимают зарплаты на 15-20%. Об этом ИА НСН сообщил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.

Он отметил, что компании это делают для того, чтобы переманить к себе специалистов.

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«Работодатели это делают для того, чтобы привлечь к себе в компанию талантливого сотрудника извне. Обычно такая тенденция наблюдается в производственных сферах, так как сейчас сильно не хватает „голубых воротничков“», — сказал эксперт.

Мурадян отметил нехватку в России курьеров, водителей, официантов на фоне того, что многие мигранты, работавшие на этих должностях, уехали из страны.