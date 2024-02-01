Общество 01 февраля 2024, 17:18 HR-эксперт Мурадян: в сфере дизайна наблюдается острая нехватка кадров

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Член совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов РФ Гарри Мурадян перечислил российские сферы, в которых существует дефицит кадров. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам HR-эксперта, наблюдается нехватка профессионалов в IT-сфере, дизайнеров и продакт-менеджеров.

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«Вторая история — это руководители высшего звена, сильные управленцы из сырьевого сектора. Подавляющее большинство членов советов директоров и руководителей высшего звена были иностранцы, все резко встали и ушли», — добавил Мурадян.

Он также отметил, что многие компании нуждаются в официантах, курьерах и посудомойщиках.