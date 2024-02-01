Общество 01 февраля 2024, 12:23 HR-эксперт Мурадян указал на снижение важности высшего образования у молодежи

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Член совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов РФ Гарри Мурадян заявил, что у молодых россиян снижается важность высшего образования. У данной категории граждан появились другие приоритеты, отметил HR-эксперт в пресс-центре ИА НСН.

«Сейчас в головах молодежи сидит история, когда ты работаешь сразу в нескольких компаниях или ты работаешь в какой-то компании, а параллельно у тебя есть какой-то проект», — пояснил специалист.

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Он также отметил, что в настоящее время наниматели все меньше порицают сотрудников, которые совмещают основную трудовую деятельность с собственными проектами.