01 февраля 2024, 12:29
HR-эксперт Мурадян: ценность и смысл работы помогут удержать сотрудников в компании
Член совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян рассказал, как сократить количество причин для увольнения в компании. Слова HR-эксперта опубликовало ИА НСН.
По его мнению, сотрудник должен четко понимать, ради чего он тратит большую часть своей жизни на трудовую деятельность в конкретном месте.
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«Если у работодателя стоит задача сделать так, чтобы привлекать людей, и делать так, чтобы они работали дольше, он должен придумать некую ценность», — пояснил специалист.
В данном случае, считает Мурадян, у подчиненного появятся убеждения, которые не позволят ему уйти к конкурентам даже за более высокую зарплату.
Работа
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