Общество 01 февраля 2024, 15:14 HR-эксперт Мурадян назвал наставничество отличной сферой для привлечения пенсионеров

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Член совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов РФ Гарри Мурадян перечислил должности, которые подойдут российским пенсионерам. Об этом сообщило ИА НСН.

По мнению HR-эксперта, наставничество является отличной сферой для привлечения пожилых людей ввиду высокого трудового стажа.

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«Плюс есть различного рода подработка, связанная с профессиями с низкой точкой входа: копирайт, маркетинг, СММ», — добавил Мурадян.

Такие вакансии предполагают предварительное обучение, которое длится два-три месяца. Граждане старшего возраста имеют различные льготы для прохождения курсов, пояснил специалист.