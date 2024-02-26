Общество 26 февраля 2024, 18:55 HR-эксперт Мурадян назвал гибридный график работы золотой серединой

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HR-специалист Гарри Мурадян заявил, что лучшим форматом работы станет посещение офиса два-три раза в неделю. В остальные дни задачи можно будет решать удаленно, отметил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, гибридный график является золотой серединой.

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«Мы сейчас находимся в переходном периоде, в котором нет правильного ответа. Правильный ответ — где-то посередине», — высказался Мурадян.

Однако он напомнил, что данный «эволюционный этап» не коснется некоторых профессий. Речь идет о курьерах и официантах.