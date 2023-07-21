Общество 21 июля 2023, 14:13 HR-эксперт Лысова рассказала, что юристы и бухгалтеры чаще других работают в отпуске

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Более половины россиян, а именно 57%, работают во время отпуска. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на исследование телемедицинского сервиса «Доктис».

Как рассказала HR-эксперт, карьерный коуч Татьяна Лысова, чаще других не перестают работать в отпуске юристы и бухгалтеры. Также это люди, которые находятся на руководящих должностях, особенно, если они связаны с финансами.

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Эксперт подчеркнула, что многие сами делают вид, что незаменимы, и, пытаясь произвести впечатление, работают. На деле же люди просто не умеют делегировать свои задачи и сами портят себе отпуск.

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