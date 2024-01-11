Общество 11 января 2024, 13:35 HR-эксперт Лойкова рассказала, что 80% компаний запрашивают характеристики кандидата с прошлого места работы

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Большинство российских компаний перешло на новые схемы при трудоустройстве кандидатов. Об этом радио «КП» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лойкова.

Она объяснила, что потенциальные работодатели в 80% случаев запрашивают характеристику с прошлого места работы. Причем нередко делают это не напрямую, а под легендой, сообщила «Свободная пресса». Например, могут позвонить и представиться сотрудниками банка.

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«Причем делают это не просто звонком в компанию, а под легендами, когда они не выходят как потенциальные работодатели, которые готовятся сделать предложение сотруднику, а спрашивают, например, как представители банка, возможно ли выдать человеку кредит», — отметила Лойкова.

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