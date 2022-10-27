HR-эксперт Лоикова рассказала, какое поведение среди соискателей раздражает хантеров | 360°

Общество 27 октября 2022, 16:41 HR-эксперт Лоикова рассказала, какое поведение среди соискателей раздражает хантеров HR-эксперт Лоикова: бывают кандидаты, которые начинают «выливать» свой жизненный негатив

Читать 360tv в

Независимый HR-эксперт, хантер Зулия Лоикова в разговоре с РИА ФАН рассказала, какое поведение часто раздражает хантеров в соискателях.

В первую очередь она упомянула кандидатов, с охотой рассказывающих о негативных вещах, которые с ними происходили в жизни. При этом Лоикова напомнила, что хантеры — это не психологи, и не должны выслушивать проблемы других людей.

Реклама

Также HR-менеджеров раздражают опоздания соискателей. По ее словам, опоздания чаще всего говорят о неуважении к другому человеку.

Реклама

«Опоздания — признак неуважения. Люди не ценят чужое время, что вызывает отторжение», — добавила Лоикова.

Эксперт напомнила, что из-за большого числа кандидатов у хантеров не всегда есть время, чтобы всем давать обратную связь. Она посоветовала соискателям самим звонить менеджеру и узнавать о решении работодателя.